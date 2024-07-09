Жена Мораты раскритиковала СМИ, которые назвали форварда позором Испании

Супруга форварда сборной Испании Альваро Мораты жёстко ответила журналистам, назвавших её мужа позором Испании.

Алиса Кампельо не только не согласна с мнением испанских СМИ, но и не понимает, зачем выпускать такие статьи перед важной игрой.

Журналисты назвали Морату плаксой и ребёнком после того, как высказался касательно своей роли в команде, а также предстоящего матча против Франции. В частности, форвард заявил, что завершит международную карьеру после Евро.

Также Альваро заявил, что намерен покинуть с семьёй Испанию, так как к нему относятся слишком плохо в родной стране.

"Единственное, в чем я вижу некачественную работу, так это в том, что журналист, получив специальность журналиста, пишет такой заголовок, когда Испании остается всего один день до полуфинала.

Меня поражает, что вместо того, чтобы подбадривать игрока, вы посвящаете себя попыткам потопить его... Как, по-вашему, человек может отдать максимум своей стране, когда он чувствует, что в него никто не верит? Чего вы хотите добиться заголовком? Породить еще больше ненависти к человеку", - написала Кампельо в социальных сетях.

Напомним, что онлайн трансляция матча Испания - Франция доступна на нашем сайте.

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