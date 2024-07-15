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Тренер сборной Испании - после победы на Евро: Мы - лучшая сборная в мире, но можем стать еще лучше

Луис де ла Фуэнте поделился мыслями после триумфа над Англией.
Сегодня, 02:07
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Сборная Испании в финале Евро победила Англию.

После поединка наставник "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о своем и своих подопечных новом статусе

По словам местного специалиста, по его мнению, Испания является лучшей в мире, но всегда можно стать лучше.

"Я не мог быть более счастливым, видя болельщиков, игроков.

Это был замечательный день, когда была коронована настоящая команда. Для меня они лучшие в мире.

Мы всегда можем совершенствоваться, это наша цель. В этой команде мы всегда думаем, что можем быть лучшими", - цитирует де ла Фуэнте Marca.

Отметим, Испания побила рекорд по количеству титулов чемпионов Европы

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 испания

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