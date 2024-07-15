Тренер сборной Испании - после победы на Евро: Мы - лучшая сборная в мире, но можем стать еще лучше
Луис де ла Фуэнте поделился мыслями после триумфа над Англией.
Сборная Испании в финале Евро победила Англию.
После поединка наставник "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о своем и своих подопечных новом статусе
По словам местного специалиста, по его мнению, Испания является лучшей в мире, но всегда можно стать лучше.
"Я не мог быть более счастливым, видя болельщиков, игроков.
Это был замечательный день, когда была коронована настоящая команда. Для меня они лучшие в мире.
Мы всегда можем совершенствоваться, это наша цель. В этой команде мы всегда думаем, что можем быть лучшими", - цитирует де ла Фуэнте Marca.
Отметим, Испания побила рекорд по количеству титулов чемпионов Европы
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