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Футбол

Забарный стал худшим игроком матча против Вулверхэмптона из-за красной карточки

Статистические порталы справедливо поставили низкие оценки украинцу.
Сегодня, 20:06
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В матче 26-го тура Борнмут проиграл Вулверхэмптону Борнмут проиграл Вулверхэмптону после удаления Ильи Забарного.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам матча. Украинец стал худшим игроком с 5.6 и 5.4 соответственно.

За 31 минуту на поле Илья выиграл 2 из 3 единоборств и отдал 75% точных передач.

Стоит отметить, что это первая красная в английском этапе карьеры Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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