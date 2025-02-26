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Футбол

Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности

Роксана устроила мужу сюрприз.
Сегодня, 15:17

Жена Руслана Малиновского Роксана показала то, как футболист узнал о пополнении в семье.

По словам Роксаны, она пригласила его в ресторан, где и показала свой положительный тест на беременность.

«Я пригласила мужа в лучший ресторан города на ужин, где ему вместо десерта принесли маленькую коробочку с интересным сюрпризом.

Оливия (дочь Роксаны и Руслана - прим.) добавила юбочку своей куклы к декору», - написала девушка в Instagram.

Отметим, что Роксана и Руслан находятся в браке с 2016 года. Их дочери 5 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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