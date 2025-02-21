iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Мы ждем тебя": Малиновский с женой объявили о пополнении в семье

У супругов родится второй ребенок.
Сегодня, 18:59
Руслан Малиновский с семьей / Getty Images
Руслан Малиновский с семьей / Getty Images

Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с супругой Роксаной объявил о пополнении в семье.

Пара опубликовала совместный пост, на котором Роксана на видео показывает снимок с УЗИ Руслану и их дочери.

«Мы ждем тебя», - подписали пост супруги.

Отметим, что Малиновские находятся в браке с 2016 года. В 2019 году у них родилась дочь Оливия.

Напомним, ранее тренер Ромы высказался о травме Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский попал в заявку на матч впервые после тяжелой травмы Малиновский попал в заявку на матч впервые после тяжелой травмы
Малиновский приступил к тренировкам в общей группе Дженоа Малиновский приступил к тренировкам в общей группе Дженоа
Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера
Малиновский - о возвращении на поле: Многое будет зависеть от ответов, которые я получу Малиновский - о возвращении на поле: Многое будет зависеть от ответов, которые я получу

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа22:36
Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба
Европа21:59
Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25
Европа21:36
Итальянский клуб может уволить тренера после вылета из еврокубков
Другие страны20:59
Усик посетил матч Ан-Насра Роналду
Украина20:35
Судаков - в пятерке лучших игроков по средней оценке за пределами топ-5 лиг
Сборные20:05
Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025, уступив Словении
Европа19:59
Топ-клубы АПЛ готовы подписать звезду Аталанты, которая поссорилась с главным тренером
Европа19:39
Игрок клуба Серии А, переживший инфаркт, рассказал о желании вернуться на поле
Европа19:33
Озвучены ориентировочные сроки восстановления Довбика
Европа18:59
"Мы ждем тебя": Малиновский с женой объявили о пополнении в семье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK