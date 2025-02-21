"Мы ждем тебя": Малиновский с женой объявили о пополнении в семье

У супругов родится второй ребенок.

Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с супругой Роксаной объявил о пополнении в семье.

Пара опубликовала совместный пост, на котором Роксана на видео показывает снимок с УЗИ Руслану и их дочери.

«Мы ждем тебя», - подписали пост супруги.

Отметим, что Малиновские находятся в браке с 2016 года. В 2019 году у них родилась дочь Оливия.

Напомним, ранее тренер Ромы высказался о травме Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!