Тренер Борнмута назвал отсутствие Забарного одной из причин поражения Брайтона

Наставник Борнмута Андони Ираола поделился мыслями о поражении Брайтона.

По словам Ираолы, его команде не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи, которые по разным причинам пропустили этот матч.

«Нам не хватило Ильи Забарного в этом матче. Он дает нам высокий уровень, который трудно заменить.

То же самое касается и Райана Кристи. Он также очень важный для нас игрок», - сказал испанец на пресс-конференции.

Сейчас «вишни» идут на седьмом месте в таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Борнмут попытался оспорить красную Забарного.

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