Тренер Борнмута назвал отсутствие Забарного одной из причин поражения Брайтона
Андони Ираола отметил уровень влияния Ильи.
Наставник Борнмута Андони Ираола поделился мыслями о поражении Брайтона.
По словам Ираолы, его команде не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи, которые по разным причинам пропустили этот матч.
«Нам не хватило Ильи Забарного в этом матче. Он дает нам высокий уровень, который трудно заменить.
То же самое касается и Райана Кристи. Он также очень важный для нас игрок», - сказал испанец на пресс-конференции.
Сейчас «вишни» идут на седьмом месте в таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что Борнмут попытался оспорить красную Забарного.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!