iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Борнмута назвал отсутствие Забарного одной из причин поражения Брайтона

Андони Ираола отметил уровень влияния Ильи.
Сегодня, 15:59

Наставник Борнмута Андони Ираола поделился мыслями о поражении Брайтона.

По словам Ираолы, его команде не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи, которые по разным причинам пропустили этот матч.

«Нам не хватило Ильи Забарного в этом матче. Он дает нам высокий уровень, который трудно заменить.

То же самое касается и Райана Кристи. Он также очень важный для нас игрок», - сказал испанец на пресс-конференции.

Сейчас «вишни» идут на седьмом месте в таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Борнмут попытался оспорить красную Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

Статьи по теме

Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута
Борнмут обжаловал удаление Забарного Борнмут обжаловал удаление Забарного
Забарный стал худшим игроком матча против Вулверхэмптона из-за красной карточки Забарный стал худшим игроком матча против Вулверхэмптона из-за красной карточки
Борнмут с удалением Забарного проиграл аутсайдеру АПЛ Борнмут с удалением Забарного проиграл аутсайдеру АПЛ

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Бокс18:00
Сиренко назвал лучшего боксера в супертяжелом весе - выбрал наследника Усика
17:58
Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата Европы среди кадетов
Европа17:57
Бразильский клуб намерен выкупить игрока Динамо
Биатлон17:40
Тренер сборной Латвии был отправлен в отставку после драки с Расторгуевсом
Бокс17:14
Околи назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Европа17:07
Ман Сити определился с приоритетами на летнее трансферное окно
Бокс16:50
Баколе признался, почему согласился на бой с Паркером
Европа16:39
Тренер Ливерпуля получил дисквалификацию за действия после мерсисайдского дерби
Бокс16:25
Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа
Бокс16:00
Гвоздик признался, готов ли он сменить весовую категорию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK