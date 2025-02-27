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Футбол

Милан неожиданно проиграл Болонье

"Россоблу" победили этого соперника впервые с 2002 года.
Вчера, 23:59

В рамках тура Серии А Милан встретился с Болоньей.

"Россонери" повели в счете в конце первого тайма. Забил Рафаэл Леау.

Впрочем, уже на старте второй половины встречи Сантьяго Кастро восстановил паритет в счете, а в концовке Дан Ндое вывел хозяев вперед.

Таким образом, Болонья смогла победить более статусного соперника.

Болонья - Милан 2:1

Голы: Кастро, 48, Ндойе, 82

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан болонья

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