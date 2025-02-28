Яремчук - о дубле в Кубке Греции: Я много работал и показал это тренеру
Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук высказался о матче против АЕКа в Кубке Греции.
По словам Романа, это был непростой матч для него и команды несмотря на счет.
«Я думаю, что все игроки, которые вышли на поле, показали тренеру, что мы голодны (к победам -- прим.). Мы проявили себя наилучшим образом.
Это был непростой матч, потому что мы должны были показать, что мы достойны. Болельщики помогли нам, создав фантастическую атмосферу».
Также Яремчук прокомментировал свой дубль и ассист.
«Я здесь, чтобы выполнять свою работу. Я горжусь тем, что нахожусь в этом большом клубе. Сегодня я впервые вышел в стартовом составе перед нашими болельщиками. Я много работал и показал это тренеру. Я счастлив, что забил два гола», - сказал Яремчук.
В первом полуфинальном матче Олимпиакос победил АЕК 6:0.
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