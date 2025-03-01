Цыганков стал лучшим игроком матча Жирона - Сельта по версии статистического портала

Отличившись голом и ассистом, украинец получил высшую оценку за игру.

В субботу, 1 марта, Жирона встречалась на своем поле с Сельтой в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

Соперники завершили противостояние результативной ничьей 2:2, а в составе каталонской команды голом и результативной передачей отличился украинский вингера Виктор Цыганков.

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По итогам матча украинец стал лучшим игроком поединка, получив от статистического портала Sofascore самую высокую оценку среди представителей обеих команд - 8,4.

Источник: sofascore.com

Другой портал статистики WhoScored поставил Цыганкова на второе место с 8,1 балла, отдав первенство его одноклубнику Янхелю Эррере (8,4), на счету которого также ассист и забитый мяч.

Источник: whoscored.com

Цыганков в матче с Сельтой забил гол, сделал ассист, нанес два удара в створ ворот, сделал 52 касания мяча, отдал 91% точных пасов (32 из 35), выполнил семь подач, провел две из трех удачные обводки, выиграл три из пяти единоборств, 11 раз потерял мяч и дважды оказался в офсайде.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и ассиста Цыганкова в матче Жирона - Сельта (2:2).

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