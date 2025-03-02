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Футбол

Гвардиола: Если Ман Сити победит в Кубке Англии, то это не спасет сезон

Пеп высказался о положении, в котором находится клуб.
Сегодня, 18:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола на фоне прохода в следующую стадию Кубка Англии рассказал о том, «спасет» ли выигрыш соревнования этот сезон для его команды.

Специалист заявил, что это не поможет считать текущую кампанию относительно успешной.

«Победа в Кубке Англии? Лучше требл, вот что действительно имеет значение, потому что возможный выигрыш Кубка не спасет сезон».

Говоря о том, какую оценку Гвардиола может дать сезону, он сказал, что может охарактеризовать его словом: «ужасный».

«Мы вылетели из Лиги чемпионов. Мы сейчас на 4 месте в АПЛ и не имеем никаких шансов побороться за титул. Такого никогда не случалось - сезон ужасный», - резюмировал Пеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет продлит контракт с лидером.

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