Довбик, выйдя на замену, принес Роме победу над Комо

В воскресенье, 2 марта, Рома принимала дома Комо. Артем Довбик не попал в стартовый состав.

В течение всего первого тайма обе команды действовали очень аккуратно, в следствии чего моментов практически не было. Несмотря на небольшое преимущество гостей, именно Рома могла открывать, счет но кипер взял удар Дибалы.

А уже под самый конец первого тайма Максимо Перроне отдал идеальный пас на пустые ворота Люку да Кунье, который не промахнулся.

В перерыве Клаудио Раньери решил сделать замены, выпустив Довбика и Эль-Шаарави. На 59-й минуте также на поле появился Алексис Салемакерс, который уже спустя две минуты сравнял счет в матче. А сразу после пропущенного гола Комо еще и остался в меньшинстве.

Несмотря на потерю гости сумели забить снова, однако гол был отменен из-за офсайда. А на 76-й минуте Довбик получил отличный пас, ему оставалось лишь покатить мяч в угол, что он и сделал, принеся победу своей команде.

Статистика матча Рома - Комо 27-го тура чемпионата Италии

Рома - Комо 2:1

Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 - да Кунья, 44

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 1.16

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 11 - 1 0

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 1 - 2

Фолы: 6 - 18

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