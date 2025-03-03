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Футбол

Экс-воротарь МЮ назвал покупку Онана одной из худших ошибок в истории АПЛ

Бен Фостер присоединился к критике камерунца.
Сегодня, 00:41
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Англии Бен Фостер раскритиковал Андре Онана.

Об этом экс-кипер рассказал на своем ютуб-канале. Один из гостей выпуска назвал покупку Онана одной из худших ошибок в истории АПЛ.

Фостер согласился с таким мнением, подробно описав ошибку камернца в матче с Ипсвичем.

"Да. Именно в плане вратарской игры, это самое главное.

Например, первый гол Ипсвича в игре с Юнайтед. Доргу бежит к своим воротам рядом с Филоджином. Онана видит всю картину целиком. Он тот парень, который должен контролировать всю ситуацию, он должен говорить, должен показывать, должен пытаться установить зрительный контакт с Доргу. 

Он ничего этого не сделал, все, что он сделал, это закрыл пространство, и как только вы это делаете, вы напрашиваетесь на неприятности, и, как только это произошло, это была полная катастрофа.

Мы говорим о топ-уровне – играй спокойно и уравновешенно. Вратарь Ливерпуля, Робертсон, Цимикас или ван Дейк играют спокойно и уравновешенно. Юнайтед просто паникует, вот в чем проблема", - заявил Фостер.

Накануне, напомним, Фулхэм выбил Манчестер Юнайтед из Кубка Англии.

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