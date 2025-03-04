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Футбол

"Это не моя работа": Тренер Барселоны отреагировал на возможное возвращение Неймара

Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о воссоединении бразильца с каталонским клубом.
Сегодня, 21:05
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался о возможности возвращения в каталонскую команду нынешнего нападающего Сантоса Неймара.

Наставник "блаугранас" коротко отметил, что этим должен заниматься не он, а другие люди в клубе, в частности спортивный директор.

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"Это не моя работа. Я полностью сосредоточен на работе с командой. У нас есть большие возможности, и мы должны ими воспользоваться. Это работа Деко", - приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной.

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