"Это не моя работа": Тренер Барселоны отреагировал на возможное возвращение Неймара

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался о возможности возвращения в каталонскую команду нынешнего нападающего Сантоса Неймара.

Наставник "блаугранас" коротко отметил, что этим должен заниматься не он, а другие люди в клубе, в частности спортивный директор.

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"Это не моя работа. Я полностью сосредоточен на работе с командой. У нас есть большие возможности, и мы должны ими воспользоваться. Это работа Деко", - приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной.

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