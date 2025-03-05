Агент Антони вступил в спор с Аморимом после слов о его клиенте

Жуниор Педрозо, представитель интересов вингера Бетиса Антони, выразил несогласие с комментариями Рубена Аморима касаемо причины неудач его клиента в Манчестер Юнайтед.

Педрозо назвал анализ Аморима «поверхностным», поскольку, тот свел все к физической слабости игрока.

«Я и мой клиент относимся с уважением к мнению тренера, однако на 100% не согласны с его выводами.

Сводить отсутствие индивидуальных результатов в МЮ лишь к физическим данным - это очень поверхностная аргументация, которая абсолютно не отражает реальность», - сказал Педрозо в интервью Marca.

Ранее Аморим заявил, что Антони лучше играет в Ла Лиге из-за меньшей интенсивности чемпионата

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