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Футбол

Реал может расширить домашнюю арену ради финала ЧМ-2030

Хотя у мадридского и без того есть преимущество в гонке.
Сегодня, 21:07
Сантьяго Бернабеу / Getty Images
Сантьяго Бернабеу / Getty Images

Реал намерен добиться права принимать финал ЧМ-2030 на Сантьяго Бернабеу, пишет Relevo.

На текущий момент мадридцы изучают возможности расширрения стадиона, который после реконструкции вмещает более 81 тысячи человек.

Главными конкурентами являются Камп Ноу, который после реконструкции должен вмещать более 100 ттысяч человек, и арена в Касабланке, которая должна будет вмещать более 115 тысяч болельщиков.

Однако считается, что у Реала и без того есть преимущества в гонке. К ним относятся раздвижная крыша, 360-градусное табло и теплые отношения между Пересом и Инфантино.

Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на игрока Борнмута.

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