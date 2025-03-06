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Футбол

Хавбек сборной Бразилии может получить пожизенную дисквалификацию

FA намерена добиться для Лукаса Пакета строжайшего наказания.
Сегодня, 00:33
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Полузащитник Вест Хэма и сборной Бразилии Лукас Пакета может получить пожизеннную дисквалификацию, пишет Sky Sports.

Именно такого наказания для бразильца намерена добиться FA на слушаниях, которые начнутся в марте.

Напомним, ранее ассоциация обвинила игрока в умышленном влиянии на игру. А именно в намеренном получении желтых карточек в матчах против Лестера, Астон Виллы, Лидса и Борнмута.

Как выяснилось, сам Пакета, а также около 60 его родственников и друзей делали ставки на желтую карточку игрока в этих матчах. Они заработали около 100 тысяч фунтов.

Во время слушаний FA будет требовать для футболиста строжайшей меры наказания - пожизеннной дисквалификации.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Шахтера также получил суровое наказание.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лукас Пакета

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