Агент Неймара работает над возвращением бразильца в Европу
Пока были контакты лишь с двумя клубами.
Агент Неймара Пини Захави пытается договориться с европейскими клубами, утверждает Diario Sport.
На текущий момент агент связался только с двумя клубами - Баварией и Барселоной.
Немецкий клуб не заинтересован в переходе Неймара, однако Барселона готова рассмотреть такой вариант.
При этом у каталонцев все еще есть проблемы с финансами и им нужно продавать игроков. Однако возможность перехода полностью не исключена.
Отдельно отмечается, что ни Неймар, ни его агент не заинтересованы в контрактах с английскими клубами.
Ранее также сообщалось, Бавария предложит ухудшеный контракт Сане.
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