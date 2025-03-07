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Футбол

Агент Неймара работает над возвращением бразильца в Европу

Пока были контакты лишь с двумя клубами.
Сегодня, 15:33
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Агент Неймара Пини Захави пытается договориться с европейскими клубами, утверждает Diario Sport.

На текущий момент агент связался только с двумя клубами - Баварией и Барселоной.

Немецкий клуб не заинтересован в переходе Неймара, однако Барселона готова рассмотреть такой вариант.

При этом у каталонцев все еще есть проблемы с финансами и им нужно продавать игроков. Однако возможность перехода полностью не исключена.

Отдельно отмечается, что ни Неймар, ни его агент не заинтересованы в контрактах с английскими клубами.

Ранее также сообщалось, Бавария предложит ухудшеный контракт Сане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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