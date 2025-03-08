iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане

Абрахам оказался ненужным обоим клубам и будет искать новые варианты для продолжения карьеры.
Сегодня, 12:28
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Нападающий Милана Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат Роме, после завершения сезона будет вынужден заняться поисками нового клуба.

Срок аренды игрока в стане "россонери" истекает в июне, и, как утверждает журналист Николо Скира, 27-летний англичанин не сумел убедить нынешний клуб в целесообразности сохранения его в составе в будущем.

Читай также: Определена судьба Консейсау в Милане

В то же время, по информации источника, форвард также не входит в планы Ромы, несмотря на контракт до лета 2027 года.

Ожидается, что английский нападающий вернется в римский клуб, после чего "джаллоросси" постараются его продать.

В нынешнем сезоне Абрахам провел за Милан 34 матча во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома планирует сохранить арендованного у Милана вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан тэмми абрахам

Статьи по теме

Рома на последних минутах вырвала победу у Атлетика Рома на последних минутах вырвала победу у Атлетика
Основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча Основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча
Два лидера Милана с большой вероятностью покинут клуб летом Два лидера Милана с большой вероятностью покинут клуб летом
Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: этап Кубка мира в Новом Месте продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Гимнастика13:25
Чепурный стал призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
НБА12:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк в исполнении Стефона Касла возглавил рейтинг
Бокс12:30
Непобежденный украинец примет участие в Гран-при WBC
Европа12:28
Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане
Теннис12:00
Стаховский оценил шансы Свитолиной стать первой ракетой мира
Другие страны11:40
Инфантино представил Трампу трофей клубного чемпионата мира
Европа11:33
Защитник Манчестер Сити рискует пропустить остаток сезона из-за перелома
Киберспорт11:18
ESL Pro League Season 21: Natus Vincere - TYLOO, Eternal Fire - MIBR, G2 - The MongolZ
Европа10:58
Определена судьба Консейсау в Милане
Бокс10:55
"Мне сложно называть это боем": Альварес высказался о потенциальном поединке с блогером Полом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK