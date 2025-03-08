Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане

Абрахам оказался ненужным обоим клубам и будет искать новые варианты для продолжения карьеры.

Нападающий Милана Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат Роме, после завершения сезона будет вынужден заняться поисками нового клуба.

Срок аренды игрока в стане "россонери" истекает в июне, и, как утверждает журналист Николо Скира, 27-летний англичанин не сумел убедить нынешний клуб в целесообразности сохранения его в составе в будущем.

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В то же время, по информации источника, форвард также не входит в планы Ромы, несмотря на контракт до лета 2027 года.

Ожидается, что английский нападающий вернется в римский клуб, после чего "джаллоросси" постараются его продать.

В нынешнем сезоне Абрахам провел за Милан 34 матча во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома планирует сохранить арендованного у Милана вингера.

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