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Футбол

Яремчук стал одним из худших игроков Олимпиакоса в матче Чемпионата Греции

Роман провел вялый поединок.
Вчера, 23:01
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 26-го тура Чемпионата Греции Олимпиакос минимально одолел ОФИ Крит.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе, однако не впечатлил своей игрой.

Яремчук получил оценку 6.7 от портала SofaScore. Это второй худший показатель в его команде, хуже только вингер Антонис Папаканеллос, который появился на поле во втором тайме.

Романа заменили на 87-ой минуте. За это время форвард сумел нанести 2 удара, один из которых был голевым моментом, отдал 54% точных пасов, выиграл 4 из 7 единоборств, дважды сфолил и заработал 1 фол.

Напомним, ранее Олимпиакос проиграл в Лиге Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

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