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Спортинг установил ценник на Дьокереша

Ожидается, что Виктор покинет команду летом.
Сегодня, 17:13
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Лиссабонский Спортинг показал готовность отпустить Виктора Дьокереша после завершения этого сезона.

Как сообщает A Bola, «львы» установили на своего лидера ценник, за который его готовы отпустить. Португальский гранд устроит плата за игрока в районе 55-75 миллионов евро.

Форвард планирует вернуться в Англию, где он выступал уже за Брайтон и Ковентри. Дьокереш, якобы, хочет оказаться в стане Арсенала, Манчестер Сити или Ливерпуля.

В текущем сезоне швед провел 40 матчей во всех турнирах на клубном уровне. На его счету 39 голов и 9 ассистов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг Виктор Дьокереш

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