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Футбол

Погба имеет варианты продолжения карьеры в топ-5 чемпионатов

Полем интересуются в Италии, Испании и на Родине.
Сегодня, 17:06
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

ранцузский полузащитник Поль Погба решил взять паузу в принятии решения касаемо будущего.

Как сообщает ESPN, Погба примет решение относительно своего будущего после завершения текущего сезона в топовых европейских чемпионатах, ведь это приоритетный вариант продолжения карьеры для него.

Впрочем, Поль рассматривает различные варианты. В частности, он говорил с совладельцем Интер Майами Дэвидом Бекхэмом, но, в то же время отклонил предложения из Саудовской Аравии.

Из топовых чемпионатов хавбеком интересуются Фиорентина, клубы Ла Лиги, а также Марсель.

Напомним, что накануне Погба отбыл дисквалификацию.

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