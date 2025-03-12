Погба имеет варианты продолжения карьеры в топ-5 чемпионатов
Полем интересуются в Италии, Испании и на Родине.
ранцузский полузащитник Поль Погба решил взять паузу в принятии решения касаемо будущего.
Как сообщает ESPN, Погба примет решение относительно своего будущего после завершения текущего сезона в топовых европейских чемпионатах, ведь это приоритетный вариант продолжения карьеры для него.
Впрочем, Поль рассматривает различные варианты. В частности, он говорил с совладельцем Интер Майами Дэвидом Бекхэмом, но, в то же время отклонил предложения из Саудовской Аравии.
Из топовых чемпионатов хавбеком интересуются Фиорентина, клубы Ла Лиги, а также Марсель.
Напомним, что накануне Погба отбыл дисквалификацию.
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