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Футбол

Ливерпуль хочет провести обмен форвардами с испанским грандом

Мерсисайдцы нашли применение Дарвину Нуньесу.
Сегодня, 13:25
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Ливерпуль намерен летом попытаться провернуть неожиданный обмен, утверждает Anfield Watch.

Английский клуб хочет заполуть нападающего Атлетико Хулиана Альвареса, который оценивается в примерно 120 млн евро.

При этом мерсисайдцы готовы отправить в обратном направлении Дарвина Нуньеса, которого в клубе оценивают в 95 млн евро.

Однако стоит отметить, что реальная цена уругвайца, вероятно, будет несколько ниже. Трансфермаркт оценивает его в 65 млн евро.

Маловероятно, что Атлетико заинтересуется подобным обменом, учитывая, что Альварес в текущем сезоне в три раза результативней Нуньеса.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нашел бюджетного центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хулиан Альварес Дарвин Нуньес

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