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Ребров - о Мудрике: Мы его поддерживаем, я желаю ему скорейшего возвращения

Наставник сборной Украины отметил важность Михаила.
Сегодня, 19:34       Автор: Василий Медвидь
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о допинг-скандале с Михаилом Мудриком.

По словам специалиста, Мудрик очень важен для команды и он надеется на его скорейшее возвращение.

«Каждый кто имеет отношение к сборной поддерживает Михаила. Он нужен нашей команде. Я надеюсь на его скорейшее возвращение в футбол и хочу пожелать ему этого. Это крайне необходимо и ему, и национальной команде. 

Относительно поединков против Бельгии, то мы на сборе экспериментировали с вариантами на его позицию, поэтому завтра увидите, что мы выбрали», - резюмировал Ребров.

Напомним, ранее Сергей Станиславович рассказал, что Довбик может пропустить завтрашний матч с Бельгией

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