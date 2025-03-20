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Футбол

Переход Трента в Реал завершен на 99%

Защитнику осталось лишь подписать документы.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд практически завершил свой переход в мадридский Реал, утверждает 90Min.

Источник утверждает, что все бумаги уже готовы и все детали согласованы. Последнее, что осталось для перехода - подпись самого игрока.

Напомним, что летом истекают контракты сразу у нескольких ключевых игроков мерсисайдцев - Трента, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

26-летний англичанин с огромный вероятностью перейдет в Реал, где он, можно сказать, стоит одной ногой уже в течение нескольких месяцев.

Остальные же двое пока еще не определились окончательно с дальнейшей карьерой, однако, вероятней всего, также покинут Ливерпуль.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити намерен выкупить звезду Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трент александер-арнольд

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