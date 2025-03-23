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Футбол

Игрок сборной Украины попал в топ самых недооцененных игроков АПЛ

Илья Забарный заслужил свою порцию комплиментов.
Сегодня, 14:27       Автор: Андрей Безуглый
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Игрок Борнмута и сборной Украины Илья Забарный попал в довольно интересный рейтинг.

Издание GiveMeSport собрало рейтинг из десяти самых недооцененных игроков АПЛ, куда и попал украинский защитник.

В топе рейтинга находятся Юрриен Тимбер, Морган Гиббс-Уайт и Ян-Пол ван Хекке. Забарный же расположился на седьмой строчке.

Издание считает, что главной звездой Борнмута в этом сезоне считается Дин Хуйсен, однако в текущем сезоне Забарный показывает уровень ничуть не хуже своего партнера.

Илья описан как очень надеждный и универсальный защитник, благодаря которому Борнмут стал сложным соперником для любой команды.

Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет ответный матч против сборной Бельгии.

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