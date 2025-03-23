Тренер Милана выразил желание выиграть с клубом Лигу чемпионов
Сержиу Консейсау имеет серьезные амбиции.
Рулевой итальянского Милана Сержиу Консейсау высказался о причинах прихода в клуб.
По словам португальца, он верит, что с этим клубом реально выиграть с клубом Лигу чемпионов.
«Я хотел тренировать в одном из лучших чемпионатов мира. У меня есть мечта, даже, цель - выиграть Лигу чемпионов. Именно поэтому я сказал «да» Милану.
Я знал, с какими трудностями столкнулся, в контексте, где не я проводил трансферную кампанию, но мне надо показать результат.
Это невероятный клуб, который может мне помочь приблизиться к главной цели в карьере», - сказал Консейсау.
Ранее Ювентус уволил Мотту.
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