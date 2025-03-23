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Футбол

Тренер Милана выразил желание выиграть с клубом Лигу чемпионов

Сержиу Консейсау имеет серьезные амбиции.
Сегодня, 20:05       Автор: Василий Медвидь
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Рулевой итальянского Милана Сержиу Консейсау высказался о причинах прихода в клуб.

По словам португальца, он верит, что с этим клубом реально выиграть с клубом Лигу чемпионов.

«Я хотел тренировать в одном из лучших чемпионатов мира. У меня есть мечта, даже, цель - выиграть Лигу чемпионов. Именно поэтому я сказал «да» Милану.

Я знал, с какими трудностями столкнулся, в контексте, где не я проводил трансферную кампанию, но мне надо показать результат.

Это невероятный клуб, который может мне помочь приблизиться к главной цели в карьере», - сказал Консейсау.

Ранее Ювентус уволил Мотту.
 

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