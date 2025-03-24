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Футбол

Тренеры Серии A выбрали лучшего специалиста прошлого сезона

Награда досталась действующему чемпиону Италии.
Сегодня, 16:59       Автор: Антон Федорцив
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Тренеры ведущих итальянских клубов выбрали лучшего алленаторе сезона 2023/24. Им стал наставник миланского Интера Симоне Индзаги.

Он получил приз "Золотая скамья". Специалист набрал в голосовании 26 баллов. Индзаги-младший опередил главного тренера Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини (14 пунктов) и Винченцо Итальяно, который летом сменил Фиорентину на Болонью (4).

Главный тренер "нерадзурри" впервые завоевал награду. Рекордсменами "Золотой скамьи" остаются Массимилиано Аллегри и Антонио Конте (по 4).

К слову, накануне Тудор сменил Мотту в Ювентусе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Интер Милан Симоне Индзаги

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