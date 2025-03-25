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Футбол

Рома интересуется форвардом, который принадлежит Интеру

Себастьяно Эспозито может стать конкурентом или заменить Артема Довбика в Риме.
Сегодня, 12:56       Автор: Василий Медвидь
Себастьяно Эспозито / Getty Images
Себастьяно Эспозито / Getty Images

Итальянская Рома собралась улучшать линию атаки.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «волки» интересуются Себастьяно Эспозито, который принадлежит Интеру, но этот сезон проводит в Эмполи.

22-летний форвард считается неплохим кандидатом, чтобы сделать атаку римлян еще сильнее.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбиком интересуется Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома интер

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