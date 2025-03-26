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Футбол

Бавария потеряла еще одного защитника

Дайо Упамекано получил травму.
Сегодня, 13:20       Автор: Андрей Безуглый
Дайо Упамекано / Getty Images
Дайо Упамекано / Getty Images

Бавария сообщила, что команде не сможет помочь в ближайших матчах Дайо Упамекано.

Французский защитник вылетел вслед за Альфонсо Дэвисом, однако травма француза не такая тяжелая.

Как сообщает пресс-служба клуба, защитник повредил колено и пропустит около шести недель.

В текущем сезоне 26-летний футболиист провел 20 матчей, в которых отличился двумя голами.

Ранее также игрок сборной Украины прокомментировал свою травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Дайо Упамекано

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