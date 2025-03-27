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Футбол

Раньери вычеркнул топ-тренера из претендентов на место в Роме

Главный тренер "волков" сузил круг кандидатов в наследники.
Сегодня, 17:27       Автор: Антон Федорцив
Клаудио Раньери / Getty Images
Клаудио Раньери / Getty Images

Наставник итальянской Ромы Клаудио Раньери поделился мыслями о следующем алленаторе столичной команды. Из перечня выбыл главный тренер Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини, сообщает TUTTOmercatoWEB.

"Я ожидал этого вопроса. Мы говорим о Гасперини на этой неделе, а на следующей будем говорить о ком-то другом. Меня радует, что вы озвучили так много имен, но не попали.

Конечный срок – когда президент захочет рассказать об этом. Я ответил. Если я скажу вам "нет", то вы не поверите, а если скажу "да", то вы сойдете с ума, поэтому решать вам", – заявил Раньери.

Коуч Ромы подтвердил, что будет выбирать следующего тренера вместе с техдиректором "волков" Флораном Гисольфи. Они вдвоем составят шорт-лист претендентов для президента клуба. Последний примет финальное решение о назначении.

К слову, ранее Бразилия возобновила интерес к Анчелотти после фиаско против сборной Аргентины.

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