ПСЖ намерен усилиться лидером обороны Боруссии

Нико Шлоттербек может переехать в Париж.

ПСЖ намерен летом провернуть трансфер Нико Шлоттербека, пишет Экрем Конур.

По информации инсайдера, парижский клуб определил немецкого защитника ключевой целью на лето.

ПСЖ готов начать торги с 50-60 млн евро, при оценочной стоимости Нико в 40 млн евро.

На текущий момент неизвестно, готова ли Боруссия расстаться со своим ключевым игроком, и захочет ли Шлоттербек переехать в Париж.

В этом сезоне Нико провел 36 матчей, отличившись четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что у Арсенала восстановился ключевой игрок.

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