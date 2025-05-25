Энрике - о финале Лиги чемпионов: Мы готовы войти в историю

Руководитель французского ПСЖ Луис Энрике высказался о подготовке к финалу Лиги чемпионов.

По словам испанского специалиста, его команда готова войти в историю.

"Мы провели отличный матч против Реймса, подготовившись к игре против Интера наилучшим образом. Предстоящий финал Лиги чемпионов очень важен, мы готовы войти в историю и очень хотим этого. Мы — настоящая команда и стремимся выигрывать трофеи.

Финал Лиги чемпионов будет невероятным моментом для всех. Никакой необычной подготовки мы не проводим. Нам придется справиться с серьезным давлением, но мы должны подготовиться как можно лучше.

Непросто справляться со всем, что окружает команду. У нас молодая, но опытная команда, которая понимает, что делать на поле. Верим в успех в Лиге чемпионов», — сказал Энрике.

Напомним, что ПСЖ победил в финале Кубка Франции.

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