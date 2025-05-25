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Футбол

Матч между Фулхэмом и Манчестер Сити установил своеобразное достижение

Обе команды вышли на поле без англичан.
Вчера, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Матч последнего тура АПЛ между Фулхэмом и Манчестер Сити отметился достижением.

Это всего третий в истории чемпионата, когда в стартовых составах обеих команд нет ни одного английского игрока.

Хотя на замене у каждого из клубов есть по три англичанина, включая, например, Фила Фодена.

Также без англичан в 2009 году играли Арсенал и Портсмут, а также в 2019 году снова Арсенал и Челси.

Также накануне стало известно, что тренер клуба АПЛ принесет свои извинения болельщикам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм Манчестер Сити

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