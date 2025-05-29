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Футбол

Рэшфорд готов пойти на снижение зарплаты ради Барселоны

Трансфер англичанина становится все более вероятным.
29 мая, 12:50       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд намерен оказаться летом в Барселоне, пишет Diario Sport.

После встречи Деку с представителями англичанина вероятность трансфера Маркуса сильно возросла.

Нападающий готов пойти на снижение зарплаты, а также примет любые условия каталонцев, включая, например, отсутствие каких-либо гарантий, ради перехода в Барселону.

На текущий момент каталонцы все равно не могут заявить Рэшфорда, однако в течение лета многое может измениться. Сейчас ключевым вариантом является аренда с правом выкупа и с покрытием части зарплаты со стороны Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы хотели бы окончательно расстаться с Рэшфордом, однако игрок ставит их в ситуацию "Или Барселона, или ничего". И в таком случае компромисс межу сторонами остается вероятным.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед возглавит клуб из третьего дивизиона.

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