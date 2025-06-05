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Футбол

Забарный чувственно поздравил жену с годовщиной

Илья оставил небольшое сообщение в соцсетях.
Сегодня, 16:25       Автор: Василий Медвидь
Илья и Ангелина Забарные / Getty Images
Илья и Ангелина Забарные / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный поздравил свою жену Ангелину с годовщиной свадьбы.

Футболист сделал короткий, но чувственный пост в Instagram.

"

Каждый прожитый с тобой день — это сказка, которую мы создаем вместе. И с каждой страницей она становится только прекраснее. С годовщиной, любимая!"

Напомним, ранее стало известно, что Забарным интересуются два топ-клуба АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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