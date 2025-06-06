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Футбол

Ла Лига назвала лучшего игрока сезона-2024/25

Нападающий Барселоны забрал себе почетный титул.
Сегодня, 16:52       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Ла Лига объявила имя лучшего игрока прошеджшего сезона. 

За титул боролись Ламин Ямаль (Барселона), Педри (Барселона), Роберт Левандовски (Барселона), Рафинья  (Барселона), Килиан Мбаппе (Реал), Винисиус Жуниор (Реал), Джуд Беллингем (Реал), Иско (Бетис) и Ойан Сансет (Атлетик).

По итогу звание лучшего игрока сезона-2024/25 в Ли Лиге получил нападающий Барселоны Рафинья.

Бразилец провел 36 матчей в чемпионате Испании, отличившись 18 голами и 9 голевыми передачами.

Ранее также лучший бомбардир другого чемпионата оказался близок к смене прописки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафинья

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