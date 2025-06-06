Боруссия Д не смогла приобрести Беллингема-младшего с первой попытки

Английский Сандерленд отклонил предложение по Джобу Беллингему. Дортмундская Боруссия предложила менее 25 млн евро, сообщает Sky Sport Deutschland.

Стороны решили продлить переговоры. "Шмели" готовят новое предложение. Немецкий гранд якобы готов заплатить за хавбека 25 млн. Еще 5 миллионов в евровалюте "черные коты" смогут получить бонусами.

В прошлом сезоне Беллингем-младший провел 43 поединка во всех турнирах (4 гола, 3 ассиста). Основное амплуа англичанина – центральный полузащитник, но он может сыграть "шестерку" и "десятку". С Боруссией хавбек согласовал 5-летний контракт.

Кстати, английский МЮ улучшил предложение по звезде Брентфорда Брайана Мбемо.

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