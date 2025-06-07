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Футбол

Рома Довбика сменила логотип

Итальянский клуб вернулся к традициям.
Сегодня, 13:15       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Руководство Ромы продолжает вносить изменения в клуб.

После назначения нового главного тренера накануне римляне сообщили о том, что теперь у клуба будет новая эмблема.  

"Мы с гордостью объявляем о постепенном возвращении исторического логотипа Ромы, символа, олицетворяющего душу этого клуба. Это решение, принятое с глубоким уважением к нашим традициям и в ответ на самые искренние пожелания болельщиков".

Несколько дней назад обновленный логотип показала команда Национальной Баскетбольной Ассоциации Орландо Мэджик.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома логотип

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