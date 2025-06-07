Лидер ПСЖ пропустит начало клубного чемпионата мира

Вингер ПСЖ, один из фаворитов на получение Золотого мяча, Усман Дембеле пропустит, по меньшей мере, групповой этап Клубного чемпионата мира.

Как сообщает RMC Sport, Усман получил травму бедра в матче против Испании в полуфинале Лиги наций, где Франция уступила со счетом 5:4.

Восстановление игрока продлится 2-3 недели, если во время него не возникнет осложнений.

Еще один вингер парижан Брэдли Барколя пропустит матч Лиги наций за третье место против Германии, но восстановится к первому матчу КЧМ-2025 против Атлетико.

Напомним, что ПСЖ активно работает над подписанием Ильи Забарного.

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