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Футбол

Лидер ПСЖ пропустит начало клубного чемпионата мира

Усман Дембеле получил травму бедра.
Сегодня, 21:55       Автор: Василий Медвидь
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер ПСЖ, один из фаворитов на получение Золотого мяча, Усман Дембеле пропустит, по меньшей мере, групповой этап Клубного чемпионата мира.

Как сообщает RMC Sport, Усман получил травму бедра в матче против Испании в полуфинале Лиги наций, где Франция уступила со счетом 5:4.

Восстановление игрока продлится 2-3 недели, если во время него не возникнет осложнений.

Еще один вингер парижан Брэдли Барколя пропустит матч Лиги наций за третье место против Германии, но восстановится к первому матчу КЧМ-2025 против Атлетико.

Напомним, что ПСЖ активно работает над подписанием Ильи Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Усман Дембеле

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