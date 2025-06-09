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Футбол

Боруссия Д готова в третий раз приютить списанную звезду МЮ

Руководство "шмелей" собралось расширить колонию англичан.
Сегодня, 13:22       Автор: Антон Федорцив
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Дортмундская Боруссия возобновила интерес к Джейдону Санчо. Нападающий английского Манчестер Юнайтед может начать третий этап карьеры на Сигнал Идуна Парк, сообщает Sky Sports.

"Шмели" пополнили список заинтересованных в услугах англичанина клубов. Приоритет Боруссии – аренда, учитывая высокую зарплату Санчо. Однако, в случае продажи Джейми Байно-Гиттенса могут и выкупить контракт вингера.

Не входящий в планы МЮ вингер дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2017/18 именно в Боруссии Д. Позже "шмели" продали его за 85 млн евро. В кампании 2023/24 Санчо провел полгода за дортмундцев на правах аренды.

Кстати, ранее Боруссия Д согласовала трансфер Джоба Беллингема из английского Сандерленда.

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