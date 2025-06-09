Боруссия Д готова в третий раз приютить списанную звезду МЮ
Дортмундская Боруссия возобновила интерес к Джейдону Санчо. Нападающий английского Манчестер Юнайтед может начать третий этап карьеры на Сигнал Идуна Парк, сообщает Sky Sports.
"Шмели" пополнили список заинтересованных в услугах англичанина клубов. Приоритет Боруссии – аренда, учитывая высокую зарплату Санчо. Однако, в случае продажи Джейми Байно-Гиттенса могут и выкупить контракт вингера.
Не входящий в планы МЮ вингер дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2017/18 именно в Боруссии Д. Позже "шмели" продали его за 85 млн евро. В кампании 2023/24 Санчо провел полгода за дортмундцев на правах аренды.
Кстати, ранее Боруссия Д согласовала трансфер Джоба Беллингема из английского Сандерленда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!