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Футбол

Звездный бомбардир поссорился с руководством своего клуба

Спортинг, якобы, не сдержал обещания перед Виктором Дьокерешом.
Вчера, 22:34       Автор: Василий Медвидь
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Форвард Спортинга Виктор Дьокереш поссорился с боссами лиссабонцев. Об этом сообщило издание Record.

Португальский источник сообщает, что руководство «львов» не сдержало обещаний, которые дали шведскому нападающему.

Отмечается, что Виктора должны были отпустить из клуба за 50 миллионов фунтов и 8,5 млн фунтов в качестве бонусов, но Спортинг продолжает требовать за игрока 68 млн фунтов.

Это разозлило 27-летнего нападающего и он удалил из своих соцсетей упоминания о том, что является игроком Спортинга.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский топ-клуб включился в борьбу за Дьокереша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Дьокереш

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