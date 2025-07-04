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Футбол

Звездный бомбардир отклонил предложения саудовских клубов

Виктор Дьокереш не хочет участвовать в азиатском чемпионате.
Сегодня, 13:32       Автор: Василий Медвидь
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Докерес оказался привередливым в контексте выбора своего следующего клуба.

Как сообщает португальское издание Record, 27-летний игрок отклонил предложения от саудовских коллективов. Речь идет об Аль-Хиляле и Аль-Кадисии.

Финансовые условия, которые предлагали шведскому форварду, неизвестны.

Ранее ходили слухи о том, что Виктор хочет играть в АПЛ, где им интересуются Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Спортинга опроверг договоренность с Дьокерешем об уходе из клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Виктор Дьокереш

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