Звездный бомбардир отклонил предложения саудовских клубов

Виктор Дьокереш не хочет участвовать в азиатском чемпионате.

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Докерес оказался привередливым в контексте выбора своего следующего клуба.

Как сообщает португальское издание Record, 27-летний игрок отклонил предложения от саудовских коллективов. Речь идет об Аль-Хиляле и Аль-Кадисии.

Финансовые условия, которые предлагали шведскому форварду, неизвестны.

Ранее ходили слухи о том, что Виктор хочет играть в АПЛ, где им интересуются Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Спортинга опроверг договоренность с Дьокерешем об уходе из клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!