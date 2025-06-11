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Футбол

Президент португальского гранда высказался о конфликте с лидером

Фредерико Варандас отрицает наличие джентльменской договоренности с Виктором Дьокерешом.
Сегодня, 14:49       Автор: Василий Медвидь
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Президент Спортинга Фредерико Варандас публично прокомментировал конфликт с Виктором Дьокерешем.

По словам функционера, нападающему никто не обещал уход из клуба за фиксированную сумму.

"Я гарантирую вам, что Виктор Дьокереш не уйдет за 60 млн евро + 10 млн евро дополнительных выплат, потому что я ему этого не обещал.

Игра, в которую играет его агент, только ухудшает ситуацию», - сказал Варандас.

Напомним, ранее Дьокереш из-за ухудшения отношений с руководством Спортинга удалил упоминания о том, что является игроком клуба из соцсетей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг Виктор Дьокереш Фредерико Варандас

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