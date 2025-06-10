Легенда Милана выбился в фавориты на пост тренера сборной Италии

Итальянская федерация футбола нашла нового претендента на вакантное место главного тренера национальной команды. Дженнаро Гаттузо стал фаворитом на должность, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Стороны якобы уже контактировали по сотрудничеству. Кандидатура Гаттузо появилась после отказа Клаудио Раньери и Стефано Пиоли. Конкуренцию 47-летнему специалисту составляют бывшие партнеры – Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси.

Гаттузо на прошлой неделе завершил работу во главе Хайдука из Сплита. Ранее он тренировал французский Марсель, испанскую Валенсию, итальянские Наполи, Милан, Пизу и другие клубы. Как футболист сыграл 73 поединка (1 гол) за сборную Италии.

К слову, туринский Ювентус оставил главным тренером Игора Тудора.

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