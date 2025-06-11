"Результат, конечно, имеет значение": Тренер молодежной сборной Украины - о Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса высказался о предстоящем чемпионате Европы-2025 U-21, который пройдет в Словакии.

"Сине-желтые" стартуют на континентальном первенстве 12 июня матчем с Данией. Также украинцы сыграют в группе с Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).

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"Для нас был очень важен тот путь, который мы прошли, чтобы попасть на эти соревнования. Необходимо, чтобы мы верили в свои силы, в наш способ достигать цели. Для меня это часть будущего успеха. Мы попали сюда, чтобы сыграть против классных команд с качественными исполнителями. Результат, конечно, имеет значение, но очень важно, как игроки справятся, когда столкнутся с мощными соперниками.

Атмосфера в команде очень хорошая. Игроки работают именно в том режиме, который нам нужен. Они уверены в своих силах, но с уважением относятся к соперникам.

Мы проделали хорошую работу в квалификации, которая дала нам определенный импульс. Матчи отбора вместе с товарищескими поединками дали нам некоторые подсказки, как поступать в финальном турнире.

У молодежной сборной Украины много сильных сторон. К примеру, опыт тех исполнителей, которые уже играли в основном составе национальной команды. Это очень важно, ведь означает, что они заслужили вызов в первую сборную. Мы верим в силу и сплоченность нашей команды, что позволит достойно сыграть на этом турнире.

Это та команда, которую я хотел видеть в финальной части Евро, исполнители, с которыми я хотел сыграть. Есть несколько футболистов, выступавших в квалификации, но по разным причинам их нет сейчас. Мне жаль, что они не здесь, но я доволен теми, с кем работаю", - приводит слова тренера официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей Евро-2025 U-21.

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