Милан и Фиорентина сразятся за легенду Серии A

Опытный бомбардир может вернуться на родину.

Нападающий стамбульского Бешикташа Чиро Иммобиле заинтересовал итальянские клубы. Милан и Фиорентина рассмотрят вариант с приглашением ветерана, сообщает Corriere dello Sport.

"Фиалки" стремятся усилить атакующую линию по двум мотивам. Во-первых, флорентийцы снова будут выступать в еврокубках. Во-вторых, руководство Фиорентины хочет подстраховаться на случай потери Мойзе Кина.

Тем временем "россонери" пока ограничились сбором информации об Иммобиле. Контракт форварда с турецким грандом действует до лета 2026-го. В прошлом году Бешикташ отдал за 4-разового капоканоньере 2 млн евро.

Тем временем туринский Ювентус составил перечень неприкасаемых в трансферное окно.

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