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Футбол

Энрике: Клубный чемпионат мира имеет серьезное будущее и может стать эталонным турниром

Наставник ПСЖ возлагает большие надежды на новый формат соревнований.
Сегодня, 17:36       Автор: Василий Медвидь
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об обновленном формате Клубного чемпионата мира.

По словам испанского специалиста, его коллектив хочет выиграть турнир. Испанец также считает, что у соревнований есть серьезный потенциал.

"Мы готовимся к матчам на Клубном чемпионате мира, поэтому я считаю, что игроки довольны. Игроки довольны тем, что мы смогли показать. Теперь нам необходимо продолжать двигаться вперед, прогрессировать, но мне нравится то, что я вижу на тренировках.

Мы начинаем этот турнир матчем против европейской команды, которую очень хорошо знаем, поскольку уже играли с ней в этом сезоне на начальной стадии Лиги чемпионов. Это будет непростой матч, потому что у них очень высокий уровень. Это обновленный турнир, который, я считаю, имеет большое будущее и имеет шансы стать эталонным.

Мы хотим выиграть свои матчи, в частности, в финале", - сказал Энрике.

Напомним, что на ISPORT есть расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

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