Арсенал готов отказаться от трансфера супербомбардира

Виктор Дьокереш может оказаться слишком дорогим для "канониров".

Лондонский Арсенал готов отказаться от приоритетной цели на позицию форварда.

Как сообщает издание Record, "канониры" размышляют о целесообразности приобретения Виктора Дьокереша. Проблема заключается в том, что Спортинг выдвигает завышенные условия по мнению столичного клуба.

Арсенал считал, что на Дьокереша сможет потратить 70 млн евро, в то время как «львы» не готовы отпускать 27-летнего шведа за сумму менее 80 млн евро.

Английский топ-клуб рассматривает альтернативы. Среди других вариантов есть кандидатуры Олли Уоткинса и Беньямина Шешко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Ювентуса хочет оказаться в Арсенале.

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