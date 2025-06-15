Конкурент Довбика может отправиться в МЛС

Нападающий Ромы Эльдор Шомуродов может покинуть команду, пишет L’Equipe.

По информации издания, форвард сборной Узбекистана получил предложение о трансфере.

Неназванный клуб МЛС сделал Шомуродову щедрое предложение, которое он готов рассмотреть.

Напомним, что контракт узбека с Ромой истекает следующим летом, а потому клуб не будет его удерживать.

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов сыграл 27 матчей в Серии А, отличившись лишь тремя голами.

Ранее также сообщалось, что другой итальянский гранд также может отпустить своего форварда.

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