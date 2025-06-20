iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Конкурент Довбика близок к смене клубной прописки

Эльдор Шомуродов заинтересовал Истанбул Башакшехир.
Сегодня, 10:58       Автор: Василий Медвидь
Эльдор Шомуродов / Getty Images
Эльдор Шомуродов / Getty Images

Форвард Ромы Эльдор Шомуродов может сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, узбек близок к переходу в стан Истанбула. Игроку предлагают 3-летний контракт.

Финансовые детали потенциальной сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома сменила спортивного директора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Эльдор Шомуродов

Статьи по теме

Рома назначила нового старого спортивного директора Рома назначила нового старого спортивного директора
Рома вернет своего бывшего спортивного директора Рома вернет своего бывшего спортивного директора
Конкурент Довбика может отправиться в МЛС Конкурент Довбика может отправиться в МЛС
Ювентус упустил топ-тренера из-за вызывающего подхода гендиректора Ювентус упустил топ-тренера из-за вызывающего подхода гендиректора

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа13:57
Трабзонспор установил ценник на Батагова
Формула 113:52
"Может стать следующим козлом отпущения": Штайнер предположил увольнение руководителя Феррари
Европа13:29
Клуб, который интересовался Ванатом, сделал предложение о трансфере другого нападающего
Европа13:17
Аморим отстранил квартет подопечных от тренировок МЮ
Европа12:59
Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии
Европа12:49
Фабрегас стремится заманить в Комо чемпиона Европы
Теннис12:28
Один из лучших теннисистов современности записал музыкальный дуэт с легендарным оперным певцом
НБА12:14
ТОП-10 моментов НБА: зрелищный слэм-данк Сиакама возглавил рейтинг
Украина11:59
Легионер Александрии перешел в клуб азиатского чемпионата
Европа11:29
"Победили их же оружием": Тренер Ботафого высказался о матче с ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK